В Госдепе отреагировали на намеки Зеленского, способные повлиять на выборы в США

Представители нескольких органов власти Украины получили сигналы из Вашингтона о том, что последние заявления украинских чиновников являются крайне опасными.

Эту информацию "Европейской правде" подтвердили несколько независимых друг от друга источников.

Таким образом официальный Вашингтон отреагировал на заявления президента Зеленского, которые можно трактовать как попытку повлиять на президентскую предвыборную гонку.

В частности, один из собеседников сообщил, что состоялся телефонный разговор между высокопоставленными должностными лицами Государственного департамента и МИД Украины.

"Госдеп связался с МИД Украины и очень настойчиво высказал рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США. Есть надежда, что это будет услышано", - рассказал источник.

Госдеп выразил обеспокоенность заявлениями о расследовании относительно содержания переговоров между президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом. Как известно, Байден должен стать одним из кандидатов на пост президента США на выборах, которые состоятся в ноябре 2020 года.

Другие собеседники также рассказали, что представители Государственного департамента общались также с народными депутатами, отреагировав на информацию о возможности создания парламентской ВСК по этому поводу. В частности, по утверждению одного из источников, в Госдепе считают, что этот скандал имеет "российские корни".

Были ли контакты между Госдепом и ОПУ, редакции доподлинно не известно.

Ранее Европейская правда сообщала, что действия Офиса генпрокурора, а также заявления президента Зеленского уголовное расследование переговоров Порошенко и Байдена могут стоить Украине потери двухпартийной поддержки в США.