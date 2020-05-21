Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Трамп готується оголосити про вихід США з договору про "відкрите небо" - CNN

У Британії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 250 тисяч осіб

Україна змінила Зеркаль на Єніна як агента у справах проти РФ в Суді ООН

Європейські посли передали медзасоби 936 територіальним громадам






Італійка виграла картину Пікассо вартістю мільйон євро

Четвер, 21 травня 2020, 10:54

Італійка в рамках благодійної лотереї виграла картину Пабло Пікассо, вартість якої оцінюють у 1 мільйон євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Картина називається "Натюрморт", Пабло Пікассо написав її у 1921 році. Її розмір - 23 на 46 сантиметрів.

 

Благодійну подію проводив аукціонний дім Christie's в Парижі. Кошти збирали на будівництво та відновлення колодязів, обладнання селищ та шкіл у Камеруні, Мадагаскарі та Марокко умивальниками і туалетами.

Квитки на благодійну лотерею придбали понад 50 тисяч людей з різних країн світу. Їхня вартість становили 100 євро. За деякою інформацією, переможниця отримала свій квиток у подарунок.

В цілому на благодійну допомогу було зібрано 5,1 млн євро.

Картину для розіграшу надав Девід Нахмад, колекціонер-мільярдер з Монако. Він отримає 900 тисяч євро, а 100 тисяч євро пожертвує.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ЄвроЖиття
powered by lun.ua