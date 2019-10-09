Глава МВС Естонії заявив про небажання приймати біженців: з нас досить і українців

Глава МВС Естонії і лідер партії EKRE Март Хельме заявив, що доки його політична сила входить в урядову коаліцію, Естонія не прийматиме іммігрантів.

Про це він сказав у Люксембурзі на зустрічі глав МВС країн-членів ЄС, на якій обговорювалися проблеми міграційної політики, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Хельме повідомив, що на зустрічі в Люксембурзі більшість європейських країн показали, що приймати мігрантів не хочуть і швидше готові запропонувати технічну допомогу.

"Я теж сказав у своєму виступі, що ми розуміємо ті країни, але наші можливості приймати прохачів притулку взагалі не йдуть в розрахунок. Я не буду приєднуватися до цієї ініціативи ні формально, ні неформально, але ми готові проявити солідарність у вигляді технічної і експертної допомоги", - сказав міністр.

Він додав, що Естонія сама зараз стикається з дуже сильним напливом мігрантів зі сходу, з республік колишнього СРСР.

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"Якщо подивитися, то прохачів притулку прибуває до нас найбільше не з Близького Сходу чи Африки, а з України. На другому місці Грузія, потім Молдова і тільки потім Афганістан і подібні країни", - зазначив Хельме, який не бачить для Естонії можливості прийняти хоча б одного біженця з Африки чи Близького Сходу.

За словами Хельме, в Естонії достатньо проблем з іммігрантами з України, а країни Південної Європи не вважають це проблемою.

"У нас і зараз труднощі з цим імміграційним тиском. Українці швидше інтегруються в російськомовну громаду, і для нас це культурна і демографічна проблема. Навіть якщо хтось каже, що це не проблема, то насправді це дуже серйозна проблема", - вважає міністр внутрішніх справ.

За його словами, позицію Естонії потрібно до всіх донести дуже чітко. "До тих пір, поки ми, тобто EKRE, входимо в уряд, Естонія приймати іммігрантів не буде", - підкреслив лідер консерваторів.