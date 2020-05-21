Україна змінила Зеркаль на Єніна як агента у справах проти РФ в Суді ООН

Президент Володимир Зеленський уповноважив заступника глави МЗС Євгена Єніна представляти Україну у справах проти РФ у Міжнародному суді ООН та арбітражних трибуналах з морського права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідне розпорядження президента.

"Уповноважити заступника міністра закордонних справ України Єніна Євгенія Володимировича як агента України у справах проти РФ, що розглядаються Міжнародним судом ООН про порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації і арбітражними трибуналами, створеними згідно з Додатком VII до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року, щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці і щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів, здійснювати представництво України у зазначених справах", - йдеться у розпорядженні.

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов буде заступником Єніна в цих процесах.

Нагадаємо, раніше Україну у Міжнародному суді ООН та арбітражах у справах проти Росії представляла Олена Зеркаль, яка пішла з МЗС в грудні 2019 року, після чого була призначена радницею голови правління "Нафтогазу".

Варто зазначити, що міжнародна юридична команда, яка веде процес у справах проти РФ, лишилася незмінною, її кістяк формують найняті консультанти, представники юридичної компанії Covington & Burling, з якими МЗС продовжило контракт.