Зеркаль офіційно звільнена з МЗС

Кабінет міністрів звільнив з посади заступницю міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олену Зеркаль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

За його інформацією, рішення було ухвалене на засіданні уряду 4 грудня.

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Раніше Зеркаль заявляла, що має намір працювати в галузі громадянського суспільства, створювати платформу, яка буде опікуватися розвитком людського капіталу, оскільки, на її думку, багато років робота у цьому напрямку в Україні не велася взагалі.

19 листопада Зеркаль підтвердила, що піде з посади у Міністерстві закордонних справ після того, як 21 листопада проведе процесуальне слухання в Гаазі в рамках арбітражу, що стосується захоплення Росією українських кораблів та моряків.

Вона також припустила, що після її відставки Україну у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН представлятиме посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.