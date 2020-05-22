Данія планує два "енергетичні острови" для досягнення кліматичних цілей

Данія планує побудувати два "енергетичних острови" загальною вітровою потужністю 4 ГВт, аби досягнути амбітної кліматичної мети.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Данія планує скоротити викиди на 70% у порівнянні з рівнем 1990-х років до 2030 року і стати експортером екологічно чистої енергії. У середу уряд Данії опублікував пропозицію з 6 компонентів для досягнення юридично обов'язкової мети.

Читайте також Німеччина "завдяки" шторму побила рекорд споживання енергії вітру

Данія також взяла на себе зобов'язання стати вуглецево-нейтральною до 2050 року.

Уряд заявив, що пропозиція відкрила нову еру у виробництві морської вітрової енергії і створення енергетичних островів. Пропозицію ще має схвалити парламент.

Кожен з двох запланованих "енергетичних островів" матиме потужність не менше 2 ГВт, що більш ніж подвоїть поточну потужність вітроенергетики в країні.

Очікується, що острови будуть виробляти більше електроенергії, ніж щорічно споживають данські домогосподарства. Уряд сподівається експортувати свою "зелену енергію" в сусідні європейські країни.

Один з енергетичних вузлів буде побудований на штучному острові в Північному морі і може бути пов'язаний з Нідерландами. У довгостроковій перспективі потужність острова може бути збільшена до 10 ГВт.

Другий вузол планують на острові Борнгольм в Балтійському морі, з потенційним зв'язком з Польщею.

У більш довгостроковій перспективі надлишкова енергія, вироблена островами, може бути перероблена в паливо для літаків, вантажівок, кораблів і опалення.