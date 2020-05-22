Данія планує два "енергетичні острови" для досягнення кліматичних цілей
Данія планує побудувати два "енергетичних острови" загальною вітровою потужністю 4 ГВт, аби досягнути амбітної кліматичної мети.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Данія планує скоротити викиди на 70% у порівнянні з рівнем 1990-х років до 2030 року і стати експортером екологічно чистої енергії. У середу уряд Данії опублікував пропозицію з 6 компонентів для досягнення юридично обов'язкової мети.
Данія також взяла на себе зобов'язання стати вуглецево-нейтральною до 2050 року.
Уряд заявив, що пропозиція відкрила нову еру у виробництві морської вітрової енергії і створення енергетичних островів. Пропозицію ще має схвалити парламент.
Кожен з двох запланованих "енергетичних островів" матиме потужність не менше 2 ГВт, що більш ніж подвоїть поточну потужність вітроенергетики в країні.
Очікується, що острови будуть виробляти більше електроенергії, ніж щорічно споживають данські домогосподарства. Уряд сподівається експортувати свою "зелену енергію" в сусідні європейські країни.
Один з енергетичних вузлів буде побудований на штучному острові в Північному морі і може бути пов'язаний з Нідерландами. У довгостроковій перспективі потужність острова може бути збільшена до 10 ГВт.
Другий вузол планують на острові Борнгольм в Балтійському морі, з потенційним зв'язком з Польщею.
У більш довгостроковій перспективі надлишкова енергія, вироблена островами, може бути перероблена в паливо для літаків, вантажівок, кораблів і опалення.