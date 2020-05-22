Дания планирует два "энергетических острова" для достижения климатических целей

Дания планирует построить два "энергетических острова" общей ветровой мощностью 4 ГВт, чтобы достичь амбициозной климатической цели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Дания планирует сократить выбросы на 70% по сравнению с уровнем 1990-х годов до 2030 года и стать экспортером экологически чистой энергии. В среду правительство Дании опубликовал предложение из 6 компонентов для достижения юридически обязательной цели.

Дания также взяла на себя обязательство стать углеродно-нейтральной до 2050 года.

Правительство заявило, что предложение открыло новую эру в производстве морской ветровой энергии и создание энергетических островов. Предложение еще должен одобрить парламент.

Каждый из двух запланированных "энергетических островов" иметь мощность не менее 2 ГВт, что более чем удвоит текущую мощность ветроэнергетики в стране.

Ожидается, что острова будут производить больше электроэнергии, чем ежегодно потребляют датские домохозяйства. Правительство надеется экспортировать свою "зеленую энергию" в соседние европейские страны.

Один из энергетических узлов будет построен на искусственном острове в Северном море и может быть связан с Нидерландами. В долгосрочной перспективе мощность острова может быть увеличена до 10 ГВт.

Второй узел планируют на острове Борнхольм в Балтийском море, с потенциальными связями с Польшей.

В более долгосрочной перспективе избыточная энергия, произведенная островами, может быть переработана в топливо для самолетов, грузовиков, кораблей и отопления.