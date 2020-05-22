ЄС засудив конференцію РФ по Криму, у якій брав участь попри власні правила

У ЄС висловили жаль з приводу спроби РФ легітимізувати анексію Криму, організувавши міжнародну зустріч щодо ситуації на півострові, та наголосили, що участь представників ЄС не може розцінюватися як визнання анексії.

Як пише "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сторінці представництва ЄС в ООН.

"Нам прикро, що Росія скликала зустріч за "формулою Аррії", марно намагаючись легітимізувати незаконну анексію, і ми наголошуємо, що цей захід та наша участь у ньому не можуть трактуватися як визнання зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Вже 6 років ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та Севастополя Російською Федерацією і продовжує рішуче засуджувати це порушення міжнародного права. ЄС залишається непохитним у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України… та продовжить свою політику, включно із санкціями", - наголошують у заяві.

У ній зазначають, що дії Росії є кричущим порушенням міжнародного права та ключових принципів світового порядку, а подальша мілітаризація півострова погіршила безпекову ситуацію у Чорноморському регіоні та ускладнила судноплавство в Азовському морі.

Крім того, наголошується на порушеннях прав людини в окупованому Криму.

"Ми також закликаємо Росію припинити зловживання антиекстремістським законодавством та звільнити усіх незаконно ув’язнених на півострові", - зазначають у заяві.

ЄС також підкреслює необхідність надати вільний доступ на територію окупованого Криму представникам моніторингових місій та правозахисних організацій.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що представники низки країн ЄС та делегації ЄС при ООН, всупереч своїм правилам, можуть взяти участь в організованій Росією відеоконференції за "формулою Аррії" щодо ситуації в Криму. Тільки Болгарія, Фінляндія, Нідерланди, Польща, Румунія і три балтійські держави заявили, що вони відмовляться від зустрічі.

Зустрічі за "формулою Аррії", часто використовувані ООН, є неформальними переговорами, що дозволяють членам організації бути поінформованими з питань міжнародної безпеки.

В рамках відповіді на анексію Криму Європейський Союз розробив суворі керівні принципи для всіх своїх дипломатів, а також дипломатів своїх держав-членів, заявивши, що не дозволяється "присутність або участь будь-якого рівня в будь-якому заході, метою якого є визнання статусу Криму/Севастополя і фактичної анексії".

Деякі з офіційних осіб неофіційно висловили побоювання, що присутність дипломатів ЄС поставить під загрозу керівні принципи невизнання і це буде використано в пропагандистських цілях, навіть якщо вони виступлять проти анексії на зустрічі.