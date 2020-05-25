Угорщина відкрила кордон із Сербією для громадян обох країн

Угорщина відкрила свій південний кордон для громадян Сербії та Угорщини з понеділка вранці.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр зазначив, що Угорщина вирішила відповісти аналогічним заходом, який вжила Сербія в п'ятницю, додавши, що пандемія коронавірусу перебуває під контролем обох країн, що дозволило зняти обмеження.

В Угорщині зафіксовано 3756 випадків захворювання на коронавірус і 491 летальний випадок.

Сійярто також підтвердив давню позицію Угорщини щодо того, що Сербія повинна отримати членство в Європейському Союзі.

Він заявив, що Угорщина продовжує демонструвати закриті двері для нелегальних мігрантів, що він назвав наріжним каменем угорсько-сербського співробітництва.

Минулого тижня Угорщина змушена була закрити транзитні зони уздовж кордону з Сербією після того, як Суд ЄС визнав цю практику незаконною.