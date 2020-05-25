Венгрия открыла границу с Сербией для граждан обеих стран

Венгрия открыла свою южную границу для граждан Сербии и Венгрии с понедельника утром.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр отметил, что Венгрия решила ответить на принятое Сербией в пятницу решение, добавив, что пандемия коронавируса находится под контролем в обеих странах, что позволило снять ограничения.

В Венгрии зафиксировано 3756 случаев заболевания коронавирусом и 491 летальный случай.

Сийярто также подтвердил давнюю позицию Венгрии о том, что Сербия должна получить членство в Европейском Союзе.

Он заявил, что Венгрия продолжает демонстрировать закрытые двери для нелегальных мигрантов, что он назвал краеугольным камнем венгерско-сербского сотрудничества.

На прошлой неделе Венгрия вынуждена была закрыть транзитные зоны вдоль границы с Сербией после того, как Суд ЕС признал эту практику незаконной.