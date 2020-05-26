Словенія запровадила двотижневий карантин для іноземців, але з винятками
Словенія змінила правила в'їзду на свою територію, запровадивши 14-денний карантин для іноземних громадян, але з деякими винятками.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".
Нові правила передбачають, що громадяни країн ЄС і третіх країн мають відбути 14-денний карантин.
Водночас, з цього правила є низка винятків:
- для осіб, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в Словенії;
- для громадян ЄС, які їздять на роботу до Словенії, відвідують близьких родичів, їдуть на лікування, мають заброньоване житло чи власність на нерухомість на території Словенії.
- для дипломатів чи тих, хто їде транзитом
Крім того, уряд складає список "безпечних" кран на основі оцінки Національного інституту громадського здоров’я та повідомлення Міністерства внутрішніх справ про двосторонні технічні угоди з окремими країнами. Для їхніх громадян карантин не буде обов’язковим.
Поки до цього переліку включена лише Хорватія, але надалі він може розширюватися.
За даними органів охорони здоров'я, вчора в країні не зареєстрували жодного нового випадку коронавірусу. Водночас, один хворий помер. З початку епідемії, в країні зареєстрували 1469 випадків захворювання на коронавірус та 108 смертей.