Словения ввела двухнедельный карантин для иностранцев, но с исключениями

Словения изменила правила въезда на свою территорию, введя 14-дневный карантин для иностранных граждан, но с некоторыми исключениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Новые правила предусматривают, что граждане стран ЕС и третьих стран должны отбыть 14-дневный карантин.

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В то же время, из этого правила есть ряд исключений:

- для лиц, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Словении;

- для граждан ЕС, которые ездят на работу в Словении, посещают близких родственников, едут на лечение, имеют забронированное жилье или недвижимость на территории Словении.

- для дипломатов или тех, кто едет транзитом

Кроме того, правительство составляет список "безопасных" кран на основе оценки Национального института общественного здоровья и сообщений Министерства внутренних дел о двусторонних технических соглашений с отдельными странами. Для их граждан карантин не будет обязательным.

Пока в этот перечень включена только Хорватия, но в дальнейшем он может расширяться.

По данным органов здравоохранения, вчера в стране не зарегистрировали ни одного нового случая коронавируса. В то же время один больной умер. С начала эпидемии в стране зарегистрировали 1469 случаев заболевания коронавирусом и 108 смертей.