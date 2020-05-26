Швеція незадоволена рішенням Кіпру не пускати її туристів

Міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде намагається поліпшити репутацію своєї країни за кордоном після того, як Кіпр не дозволив шведам відвідувати країну в зв'язку з епідеміологічною ситуацією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Кіпр минулого тижня заявив, що громадяни 19 європейських країн можуть в'їжджати в країну з червня, ґрунтуючись на оцінці ризику "основних епідеміологічних показників". Швеція входить в число держав, які не потрапили до переліку.

Лінде сказала, що планує підняти питання з Кіпром на зустрічі міністрів ЄС в п'ятницю і сподівається, що такі рішення будуть ґрунтуватися на фактах, а не будуть розглядатися як "політичні маркери, націлені на те, щоб показати силу вдома".

"Я б хотіла, щоб відкриття відбувалося більш впорядковано", - сказала вона.

Міністр визнала, що розуміє певне розчарування у зв'язку зі слабкою реакцією Швеції на вірус, але додала, що неправильно "просто дивитися на рівень смертності протягом певного тижня".

Швеція, як відомо, не застосувала жорсткий карантин для боротьби з вірусом, залишивши більшість шкіл, магазинів та ресторанів відкритими і покладаючись на добровільні заходи, орієнтовані на соціальне дистанціювання та гігієну.

Раніше повідомлялося, що зараз у Швеції найбільша кількість померлих від коронавірусу на душу населення у Європі.

Останнє дослідження показало, що на кінець квітня антитіла до коронавірусу були у 7,3% мешканців Стокгольма.