"Підло і низько": в МЗС відреагували на заяву Шредера щодо українського посла

Заступник глави українського МЗС назвав "підлою" і "низькою" заяву колишнього канцлера Німеччини, який обізвав українського посла карликом.

Як повідомляє "Європейська правда", таку позицію висловив у своєму Facebook заступник міністра Василь Боднар.

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар назвав "підлою" і "низькою" заяву колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який обізвав українського посла у ФРН Андрія Мельника карликом.

"Дуже підленько і низько ,як для екс-Канцлера Німеччини, але як кажуть, "з ким поведешся, від того й наберешся". Цей коментар Шрьодера – застереження для інших прихильників РФ в Європі: не водіться з російськими грошима! А нашого Посла в образу не дамо!", - написав Василь Боднар.

Дуже підленько і низько як для екс-Канцлера Німеччини, але як кажуть, "з ким поведешся, від того й наберешся". Цей... Опубліковано Vasyl Bodnar Середа, 27 травня 2020 р.

Як повідомлялося раніше, колишній канцлер Німеччини і голова ради директорів компанії "Роснефть" Герхард Шредер завів подкаст і у першому випуску образив посла України в Німеччині Андрія Мельника.

"Не варто докучати одне одному санкціями. Я намагався вказати, що це справедливо й по відношенню до Росії. Чому тоді чи то посол, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?", - запитав Шредер.

Привід для випаду Шредера - інтерв'ю Мельника берлінській газеті Tagesspiegel на початку травня, в якому український дипломат піддав критиці заклики ексканцлера до зняття санкцій з Росії, введених за її дії проти України.

У німецьких ЗМІ в цілому позитивно сприйняли новий проєкт Шредера, зазначивши, що його цікаво слухати, і що ексканцлер багато в чому залишився вірним собі. Але слово "карлик" про українського посла неприємно здивувало деяких оглядачів

Раніше Андрій Мельник запропонував Шредеру парі щодо того, що окупований Крим повернеться до складу України. Посол пояснив, що зробив це для того, аби нагадати німцям та іншим європейцям, чий Крим.