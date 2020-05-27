"Подло и низко": в МИД отреагировали на заявление Шредера по украинскому послу

Заместитель главы украинского МИД назвал "подлым" и "низким" заявление бывшего канцлера Германии, обозвавшего украинского посла карликом.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​позицию высказал в своем Facebook заместитель министра Василий Боднар.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар назвал "подлым" и "низким" заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который обозвал украинского посла в ФРГ Андрея Мельника карликом.

Дуже підленько і низько як для екс-Канцлера Німеччини, але як кажуть, "з ким поведешся, від того й наберешся". Цей... Опубліковано Vasyl Bodnar Середа, 27 травня 2020 р.

"Очень подло и низко, как для экс-канцлера Германии, но как говорится, "с кем поведешься, от того и наберешься". Этот комментарий Шредера - предостережение для других сторонников РФ в Европе: не водитесь с российскими деньгами! А нашего посла в обиду не дадим!" - написал Василий Боднар.

Как сообщалось ранее, бывший канцлер Германии и председатель совета директоров компании "Роснефть" Герхард Шредер завел подкаст и в первом выпуске оскорбил посла Украины в Германии Андрея Мельника.

"Не стоит докучать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?", - спросил Шредер.

Повод для выпада Шредера - интервью Мельника берлинской газете Tagesspiegel в начале мая, в котором украинский дипломат подверг критике призывы экс-канцлера к снятию санкций с России, введенных за ее действия против Украины.

В немецких СМИ в целом положительно восприняли новый проект Шредера, отметив, что его интересно слушать, и экс-канцлер во многом остался верен себе.

Только слово "карлик" об украинском после, похоже, некоторых обозревателей неприятно удивило.

Кто-то просто отметил, что это звучит "нехорошо". А леволиберальная газета Süddeutsche Zeitung из Мюнхена полушутя написала, что это слово - единственное место в подкасте, которое дает повод усомниться в словах ведущего Анды о том, что во время записи беседы в адвокатской конторе экс-канцлера в Ганновере употребляют только воду и кофе. "Нельзя быть полностью уверенным, что так было до конца записи", - иронизирует газета.

Напомним, Андрей Мельник предложил пари лоббисту Кремля, бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру о том, что оккупированный Крым вернется в состав Украины.

Впоследствии посол объяснил, что сделал это для того, чтобы напомнить немцам и другим европейцам, чей Крым.