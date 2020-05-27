Швейцарія планує відкрити кордони з усіма сусідами, окрім Італії

Швейцарія оприлюднила плани з відкриття кордонів для всіх своїх сусідів, крім Італії, і дозволу на великі публічні зібрання в рамках послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Швейцарський уряд заявив, що публічні та приватні заходи за участю до 300 осіб і звичайні зібрання до 30 осіб будуть дозволені з 6 червня. На даний момент заборонені збори понад 5 осіб.

Уряд також планує 24 червня прийняти рішення про те, чи можна скасувати заборону на заходи за участю до 1000 осіб. Більші події не будуть дозволені до кінця серпня.

Крім того, 19 червня буде скасована надзвичайна ситуація, оголошена у березні, яка дала уряду розширені повноваження.

Швейцарія також хоче відновити вільне пересування людей з іншими країнами-членами Шенгенської зони до 6 липня.

Швейцарія підтвердила плани Франції, Німеччини та Австрії скасувати всі обмеження на поїздки між чотирма країнами 15 червня.

Однак кордони з Італією відкриватися поки не буде, хоча італійський уряд раніше оголосив про відкриття свого кордону з 3 червня.

Раніше в Швейцарії вже відкрилися магазини, початкові школи та салони краси.