Швейцария планирует открыть границы со всеми соседями, кроме Италии

Швейцария обнародовала планы по открытию границ для всех своих соседей, кроме Италии, и разрешения на большие публичные собрания в рамках ослабление карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Швейцарское правительство заявило, что публичные и частные мероприятия с участием до 300 человек и обычные собрания до 30 человек будут разрешены с 6 июня. На данный момент запрещены собрания более 5 человек.

Правительство также планирует 24 июня принять решение о том, можно ли отменить запрет на мероприятия с участием до 1000 человек. Большие события не будут разрешены до конца августа.

Кроме того, 19 июня будет отменена чрезвычайная ситуация, объявленная в марте, которая дала правительству расширенные полномочия.

Швейцария также хочет восстановить свободное передвижение людей с другими странами-членами Шенгенской зоны до 6 июля.

Швейцария подтвердила планы Франции, Германии и Австрии отменить все ограничения на поездки между четырьмя странами 15 июня.

Однако границы с Италией открываться пока не будет, хотя итальянское правительство ранее объявило об открытии своей границы с 3 июня.

Ранее в Швейцарии уже открылись магазины, начальные школы и салоны красоты.