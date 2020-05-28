США готуються надати Україні військову допомогу з огляду на прогрес у реформах

Пентагон повідомив Конгрес про те, що уряд України домігся необхідного прогресу в ключових інституційних реформах, тим самим виправдавши виділення додаткових 125 мільйонів доларів на нову військову допомогу, в тому числі патрульні катери.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Зазначається, що це стало підтвердженням того, що Київ домагається прогресу в боротьбі з корупцією, підвищенні прозорості та посиленні цивільного нагляду, необхідних для виділення пакету допомоги. Цей пакет є другою половиною 250-мільйонної допомоги Україні в галузі безпеки, яка була виділена Конгресом відповідно до Закону про національну оборону 2020 року.

Представник Пентагону відмовився коментувати інформацію про цю допомогу, пославшись на політику відомства не коментувати пакети озброєнь, які знаходяться на розгляді Конгресу.

Новий пакет допомоги включає в себе мобільні радіолокаційні системи, призначені для виявлення і відстеження наближення артилерійського і ракетного вогню, десятки машин швидкої допомоги, засоби захищеного зв'язку, в тому числі 100 "тактичних планшетів" і два патрульних катери, які вважаються особливо важливим внеском з урахуванням напруженості України з Росією в Чорному і Азовському морях.

Тема замороження адміністрацією США військової допомоги Україні фігурувала у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. У лютому Трамп оголосив про відставку заступника міністра оборони США з політичних справ Джона Руда.

У травні 2019 року Руд, виступаючи на слуханнях у Конгресі, заявив, що Україні необхідно виділити 250 млн доларів військової допомоги, оскільки вона досягла достатніх успіхів у боротьбі з корупцією. Пізніше, однак, адміністрація Трампа заморозила допомогу, посилаючись саме на стурбованість з приводу недостатнього прогресу в цій сфері.