Вибори у Польщі: розрив між кандидатом опозиції і чинним президентом скорочується

У Польщі кандидат опозиційної "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський скорочує відставання від чинного президента Анджея Дуди.

Такими є результати опитування інституту досліджень Pollster, повідомляє "Європейська правда" з посилання на TVN24.

Наразі Анджей Дуда може розраховувати на 39% голосів, а Рафал Тшасковський – на 27%.

Протягом тижня підтримка опозиційного кандидата зросла на 10 процентних пунктів (у порівнянні з попереднім опитуванням інституту), а чинний президент втратив 5 пунктів.

На третьому місці – антисистемний кандидат Шимон Головня з підтримкою 16 відсотків респондентів. За ним стояли Кшиштоф Босак з "Конфедерації" (6%), Владислав Косняк-Камиш з Польської народної партії (5%) і Роберт Бедронь з "Лівиці" (5%).

Нагадаємо, президентські вибори в Польщі, що мали відбутися 10 травня поштовим голосуванням, перенесли на більш пізній термін – через епідеміологічну ситуацію і спротив опозиції.

В уряді тепер планують провести вибори 28 червня. Ця дата створює складнощі для опозиції, оскільки Тшасковський ще має зібрати 100 тисяч підписів, а в умовах карантину це непросто.

Політологи розраховували, що вибори пройдуть 12 липня.

Детальніше про це читайте у статті Вибори без голосування: коли Польща зможе вибрати нового президента