Выборы в Польше: разрыв между кандидатом оппозиции и действующим президентом сокращается

В Польше кандидат оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский сокращает отставание от действующего президента Анджея Дуды.

Таковы результаты опроса института исследований Pollster, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Сейчас Дуда может рассчитывать на 39% голосов, а Рафал Тшасковский - на 27%.

В течение недели поддержка оппозиционного кандидата выросла на 10 процентных пунктов (по сравнению с предыдущим опросом института), а действующий президент потерял 5 пунктов.

На третьем месте - антисистемный кандидат Шимон Головня с поддержкой 16 процентов респондентов. За ним стояли Кшиштоф Босак из "Конфедерации" (6%), Владислав Косняк-Камыш с Польской народной партии (5%) и Роберт Бедронь с "левых" (5%).

Напомним, президентские выборы в Польше, которые должны были состояться 10 мая почтовым голосованием, перенесли на более поздний срок - через эпидемиологическую ситуацию и сопротивление оппозиции.

В правительстве теперь планируют провести выборы 28 июня. Эта дата создает сложности для оппозиции, поскольку Тшасковскому еще предстоит собрать 100 000 подписей, а в условиях карантина это непросто.

Политологи рассчитывали, что выборы пройдут 12 июля.

Подробнее об этом читайте в статье Выборы без голосования: когда Польша сможет выбрать нового президента