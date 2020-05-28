Уряд Австрії платитиме митцям по 1000 євро на місяць в період кризи

Самозайняті митці в Австрії матимуть право на щомісячну виплату в розмірі 1000 євро в умовах поточної кризи.

Про це оголосив уряд у четвер, реагуючи на тиск з боку культурного сектора, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Уряд створив фонд на 90 мільйонів євро для допомоги близько 15 000 митцям протягом другої половини цього року.

"Ми визнаємо, що зрив культурного життя триватиме більше одного-двох місяців", - заявив міністр культури та віцеканцлер Вернер Коглер.

Оголошення було зроблено через день після того, як міністр фінансів Гернот Блумель заявив, що уряд виділив 25 мільйонів євро на покриття збитків для кінопродукцій, які були зупинені через пандемію.

Уряд також планує надати допомогу великим культурним установам.

Коаліція між консерваторами та "зеленими" в останні дні створила схеми для відновлення культурного життя після карантину, після того як численні артисти протестували через те, що їм не дозволяють відновити роботу, тоді як галузі економіки почали працювати.