В Австрии будут платить деятелям культуры по 1000 евро в месяц в период кризиса

Самозанятые художники в Австрии будут иметь право на ежемесячную выплату в размере 1000 евро в условиях текущего кризиса.

Об этом объявило правительство в четверг, реагируя на давление со стороны культурного сектора, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Правительство создало фонд на 90 миллионов евро для помощи около 15 000 деятелей культуры в течение второй половины этого года.

"Мы признаем, что срыв культурной жизни продлится более одного-двух месяцев", - заявил министр культуры и вице-канцлер Вернер Коглер.

Объявление было сделано через день после того, как министр финансов Гернот Блумель заявил, что правительство выделило 25 миллионов евро на покрытие убытков для кинопродукций, которые были остановлены из-за пандемии.

Правительство также планирует оказать помощь крупным культурным учреждениям.

Правительственная коалиция консерваторов и "зеленых" в последние дни создала схемы для восстановления культурной жизни после карантина, после того как многочисленные артисты протестовали из-за того, что им не позволяют восстановить работу, тогда как другие отрасли экономики начали работать.