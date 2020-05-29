Во Франции со 2 июня стартует вторая фаза ослабления карантина

Во Франции со 2 июня начнется вторая фаза ослабления ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом заявил премьер Франции Эдуар Филипп, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Ограничения на поездки, кафе, рестораны и парки будут в значительной мере смягчены. Жителям Франции вновь позволят путешествовать дальше чем на 100 км от своего дома, но пока в пределах страны.

Ограничения будут ослабляться в зависимости от эпидемиологического состояния в каждом регионе.

В регионах с "зеленым" уровнем эпидемиологического риска возобновят работу бары и рестораны – им будет разрешено принимать посетителей только на террасах; ношение защитных масок будет оставаться обязательным в общественном транспорте. В то же время обучение для учащихся старших классов, проживающих в "оранжевой" зоне, не возобновится. Сейчас "оранжевой" зоной остается столичный регион.

В то же время уже на выходные в Париже снова откроются парки, которые на момент первой фазы ослабления классифицировались как зоны повышенного риска.

С 2 июня в стране откроются также пляжи, кемпинги и гостевые дома. Снова смогут принимать посетителей музеи и театры. Кинотеатры должны заработать несколько позже.

Почти через три недели после начала ослабления ограничений ситуация в сфере здравоохранения улучшается, а число тяжелобольных пациентов, находящихся в реанимации, неуклонно падает.

"Циркуляция вируса в значительной степени замедлилась", - говорится в первых выводах системы отслеживания социального обеспечения.

После 2 июня и дальше будет действовать ограничение на собрание граждан более 10 человек. Минимум до 15 июня будут действовать ограничения на пересечение внутренних границ ЕС.