Армения с 4 мая открывает бары, магазины и салоны красоты

Армения вновь откроет магазины, рестораны и бары, возобновит производство и снимет ограничения на передвижение с понедельника.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Тигран Авинян, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В стране зарегистрировано 2386 случаев коронавируса и 35 смертей, причем число инфекций возросло со среднего уровня 50 в день в середине апреля до более чем 100 в последние дни, в том числе 134 - в среду.

Армения с населением 3 миллиона человек пытается ослабить удар по экономике, который, как ожидается, сократится на 2% в 2020 году.

Авинян сообщил, что в понедельник откроются небольшие магазины, салоны красоты и химчистки, и в соцсетях сообщают, что строительной и обрабатывающей промышленности также будет разрешено работать в обычном режиме.

Но торговые центры, рынки и все школы и колледжи останутся закрытыми. Работа общественного транспорта останется приостановленным.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил на прошлой неделе, что страна готовится снять большинство ограничений и ослабить давление на экономику.