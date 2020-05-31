Трамп перенес саммит G7 на осень и хочет позвать на него Россию

Президент США Дональд Трамп отложил саммит Группы семи, который он хотел провести в июне, а также расширит список стран, приглашенных принять участие в запланированном мероприятии, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Трамп также заявил, что G7 в ее нынешнем формате является "очень устаревшей группой стран".

"Я откладываю его, потому что не чувствую, что как G7 он должным образом отражает то, что происходит в мире", - сказал президент США.

Он сказал, что еще не назначил новую дату встречи, но считает, что она может состояться в сентябре, примерно во время ежегодного заседания организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, или, возможно, после выборов в США в ноябре.

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Пока непонятно, есть ли желание Трампа пригласить дополнительные страны попыткой расширения формата G7. Ранее он уже предлагал приобщить Россию.

Россия была исключена из тогдашней "Большой восьмерки" в 2014 году, когда предшественник Трампа Барак Обама был президентом США, после того, как Москва аннексировала украинский полуостров Крым. Члены G7 отвергли предыдущие призывы Трампа снова принять Москву.

Пресс-секретарь Белого дома Алисса Фарах заявила в субботу, что Трамп хочет, чтобы страны обсудили Китай на саммите.

Трамп отменил саммит G7, который запланирован на март из-за распространения коронавируса, но недавно попытался возродить эту идею.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею личной встречи, но против выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сможет присутствовать на встрече.