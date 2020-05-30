Меркель відмовилася від особистого візиту до США на саміт G7

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відмовилася від запрошення президента США Дональда Трампа відвідати саміт "Великої сімки", який він має намір провести в Білому домі у червні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Федеральний канцлер дякує президенту Трампу за його запрошення на саміт G7 наприкінці червня у Вашингтоні. На сьогоднішній день, враховуючи загальну ситуацію з пандемією, вона не може погодитися на особисту участь, на подорож до Вашингтона", - заявив представник уряду Німеччини Штефан Зайберт.

Трамп у середу заявив, що намагатиметься провести зустріч з присутністю усіх лідерів "сімки" поблизу Вашингтона 10 червня.

У березні зустріч G7 була скасована через пандемію коронавірусу і планувалося, що вона може відбутися у форматі відеоконференції.

Трамп цього тижня також провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і в Білому домі заявили, що Макрон погодився на особисту участь у саміті.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше заявив, що розгляне пропозицію щодо саміту. Його дружина у березні хворіла на коронавірус, а сам він через це два тижні перебував в домашній ізоляції.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, який перехворів на коронавірус і кілька днів перебував у реанімації, поки не дав згоди на участь.