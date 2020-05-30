Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

На Мальті конфіскували надруковані в Росії гроші для Лівії на суму $1,1 млрд

США припиняють відносини з ВООЗ через ситуацію з коронавірусом

Українські винищувачі вперше супроводжували бомбардувальники США над Європою

Угорщина уточнила умови, за яких зніме вето в НАТО щодо України






Меркель відмовилася від особистого візиту до США на саміт G7

Субота, 30 травня 2020, 09:11

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відмовилася від запрошення президента США Дональда Трампа відвідати саміт "Великої сімки", який він має намір провести в Білому домі у червні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Федеральний канцлер дякує президенту Трампу за його запрошення на саміт G7 наприкінці червня у Вашингтоні. На сьогоднішній день, враховуючи загальну ситуацію з пандемією, вона не може погодитися на особисту участь, на подорож до Вашингтона", - заявив представник уряду Німеччини Штефан Зайберт.

Трамп у середу заявив, що намагатиметься провести зустріч з присутністю усіх лідерів "сімки" поблизу Вашингтона 10 червня.

У березні зустріч G7 була скасована через пандемію коронавірусу і планувалося, що вона може відбутися у форматі відеоконференції.

Трамп цього тижня також провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і в Білому домі заявили, що Макрон погодився на особисту участь у саміті.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше заявив, що розгляне пропозицію щодо саміту. Його дружина у березні хворіла на коронавірус, а сам він через це два тижні перебував в домашній ізоляції.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, який перехворів на коронавірус і кілька днів перебував у реанімації, поки не дав згоди на участь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Меркель G7 (група семи)
powered by lun.ua