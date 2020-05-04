Сербія цього тижня скасує надзвичайний стан - президент

Сербія цього тижня скасує надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом, оскільки зростання кількості інфікованих достатньо сповільнилося.

Про це заявив президент Александар Вучич, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Скасування надзвичайного стану, яке включало закриття кордонів та аеропортів, комендантську годину з середини березня, має бути ратифіковано парламентом у середу.

"Умови були виконані ... ми не повинні мати комендантську годину після четверга", - заявив Вучич.

Наступного тижня Сербія відновить автобусні та залізничні послуги та дозволить комерційні рейси пізніше в травні.

Торгові центри, кафе та ресторани також відкриються за умови збереження соціальної дистанції.

Балканська країна підтвердила 9644 випадки коронавірусу, померли 193 людей.