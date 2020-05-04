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Сербия на этой неделе отменит чрезвычайное положение - президент

Понедельник, 4 мая 2020, 10:43

Сербия на этой неделе отменит чрезвычайное положение в связи с коронавирусом, поскольку рост числа случаев инфицирования достаточно замедлился.

Об этом заявил президент Александар Вучич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отмена чрезвычайного положения, которое включало закрытие границ и аэропортов, комендантский час с середины марта, должна быть ратифицирована парламентом в среду.

"Условия были выполнены... у нас не должно быть комендантского часа после четверга", - заявил Вучич.

На следующей неделе Сербия возобновит автобусные и железнодорожные перевозки и позволит коммерческие рейсы позже в мае.

Торговые центры, кафе и рестораны также откроются при сохранении социальной дистанции.

В стране подтвердилось 9644 случаев коронавируса, умерли 193 человек.

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