Сербия на этой неделе отменит чрезвычайное положение - президент

Сербия на этой неделе отменит чрезвычайное положение в связи с коронавирусом, поскольку рост числа случаев инфицирования достаточно замедлился.

Об этом заявил президент Александар Вучич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отмена чрезвычайного положения, которое включало закрытие границ и аэропортов, комендантский час с середины марта, должна быть ратифицирована парламентом в среду.

"Условия были выполнены... у нас не должно быть комендантского часа после четверга", - заявил Вучич.

На следующей неделе Сербия возобновит автобусные и железнодорожные перевозки и позволит коммерческие рейсы позже в мае.

Торговые центры, кафе и рестораны также откроются при сохранении социальной дистанции.

В стране подтвердилось 9644 случаев коронавируса, умерли 193 человек.