Прем’єр Молдови заперечує заяви про нестачу пшениці в країні

Прем’єр-міністр Молдови заперечив заяви про те, що у Молдові вичерпуються запаси пшениці, назвавши їх спекуляціями опозиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Прем’єр-міністр Молдови Іон Кіку заперечив заяви про те, що в країні вичерпуються запаси пшениці. Про це він сказав після засідання разом з президентом Ігорем Додоном та спікером парламенту.

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За його словами, такі заяви є "спекуляціями, якими опозиція намагається спровокувати штучне зростання цін на пшеницю, хліб та борошно".

"В країні є пшениця, є достатньо ресурсів, продовольчу безпеку буде забезпечено. Деякі політики з опозиції вже кажуть про те, що немає резервів… Запевняю громадян, що ті, хто минулого року співав нам про дірки у бюджеті, а потім про те, що з нового року в країні не буде газу, і що в лютому уряд не зможе виплатити заробітні плати, і тепер роблять заяви, щоб викликати паніку та штучне зростання цін, зокрема на пшеницю, хліб і борошно. Це їхня мета", - цитує видання Іона Кіку.

Він зазначив також, що ця інформація є таємною і "за її розголошення ці люди мають бути притягнені до відповідальності".

Прем’єр додав, що цього тижня уряд разом з фахівцями оцінять ситуацію з продовольчою безпекою.

Раніше партія "Платформа Гідність і правда" (DA) запропонувала оголосити в Молдові надзвичайний стан через засуху.

Депутат DA Александр Слусар у коментарі NM розповів, що через безсніжну зиму цього року урожай пшениці може скласти близько 300 тисяч тонн, тоді як зазвичай – 800 тисяч і більше. Для внутрішнього споживання, за його словами, країні потрібно 600 млн. тонн і "поки не зрозуміло, які резерви є у держави".

В Мінагрополітики виданню повідомили, що запасів пшениці Молдові вистачить до кінця року, навіть якщо врожаю не буде, але конкретних цифр не назвали.