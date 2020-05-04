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Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Нідерландах перевищила 40 тисяч

Понеділок, 4 травня 2020, 15:55

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Нідерландах зросла у понеділок на 199 і сягнула 40 770 осіб. 

Про це повідомив Нідерландський національний інститут охорони здоров'я, пише "Європейська правда" з посиланням на NOS.nl

26 нових випадків смерті зафіксовано за добу в країні. Вчора їх було значно більше - 69. Кількість померлих насправді може бути вищою через затримку у надсиланні даних на вихідних.

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Загальна кількість смертей зросла до 5 082. Реальне число жертв може бути вищим, оскільки не всіх померлих тестували на коронавірус. 

Востаннє менше ніж 30 смертей у Нідерландах було зареєстровано 19 березня, незабаром після початку карантину.

Кількість госпіталізацій збільшилася всього на 42, в результаті чого їх загальна кількість досягла 11 037.

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