Число подтвержденных случаев коронавируса в Нидерландах превысило 40 тысяч

Число подтвержденных случаев коронавируса в Нидерландах возросло в понедельник на 199 и достигло 40 770 человек.

Об этом сообщил Нидерландский национальный институт здравоохранения, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.nl.

26 новых случаев смерти зафиксировано за сутки в стране. Вчера их было значительно больше - 69. Количество умерших на самом деле может быть выше из-за задержки в передаче данных на выходных.

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Общее количество смертей возросло до 5082. Реальное число жертв может быть выше, поскольку не всех умерших тестировали на коронавирус.

Последний раз менее 30 смертей в Нидерландах было зарегистрировано 19 марта, вскоре после начала карантина.

Количество госпитализаций увеличилось всего на 42, в результате чего их общее количество достигло 11 037.

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