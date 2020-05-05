Без українців економічне зростання Польщі було б нижчим - Моравецький

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький високо оцінив роль українців в економічному зростанні його країни.

Про це він написав у статті для "Дзеркала тижня", повідомляє "Європейська правда".

"Ми пам'ятаємо також про громадян України, які проживають і працюють у Польщі. Вони є важливим суб'єктом, без якого зафіксоване у нас протягом кількох років динамічне економічне зростання було б нижчим" - заявив Моравецький.

Він наголосив, що сьогодні українці, які перебувають у Польщі, не мають хвилюватися про легальність свого перебування.

Прем’єр пояснив, що документи, термін дії яких закінчився у період стану епідемічної загрози чи стану епідемії, були подовжені до 30 днів після його закінчення в Польщі.

Читайте також Польща відновила видачу віз для частини працівників з України

Він нагадав, що за даними Світового банку, перекази в Україну 2019 року сягнули 16 млрд доларів і значна частина цієї суми надійшла з Польщі.

"У зв'язку з цим мій уряд видав розпорядження консульствам Польщі в Україні відновити прийом заяв на отримання робочої візи. Тисячі громадян України зможуть відновити роботу в Польщі" - написав Моравецький.

Він також нагадав про виклики перед колективною пам’яттю поляків і українців, які досі існують.

"Це питання, які ми роками називаємо важкими. Сподіваюся, що ми разом досягнемо поступу, зокрема щодо вшанування польських жертв Волинського злочину 1943–1944 років, а також зупинимо середовища, що популяризують його винуватців, які діють в інтересах противників наших добрих відносин" - зауважив польський прем’єр.