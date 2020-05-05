Без украинцев экономический рост Польши был бы ниже - Моравецкий

Премьер Польши Матеуш Моравецкий высоко оценил роль украинцев в экономическом росте его страны.

Об этом он написал в статье для "Зеркала недели", сообщает "Европейская правда".

"Мы помним также о гражданах Украины, которые проживают и работают в Польше. Они являются важным субъектом, без которого зафиксированный у нас на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что сегодня украинцы, которые находятся в Польше, не должны волноваться о легальности своего пребывания.

Премьер пояснил, что документы, срок действия которых истек в период состояния эпидемической угрозы или состояния эпидемии, были продлены до 30 дней после его окончания в Польше.

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Он напомнил, что по данным Всемирного банка, переводы в Украину в 2019 году достигли 16 млрд долларов, и значительная часть этой суммы поступила из Польши.

"В связи с этим мое правительство дало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы. Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше", - написал Моравецкий.

Он также напомнил о вызовах перед коллективной памятью поляков и украинцев, которые до сих пор существуют.

"Это вопросы, которые мы годами называем тяжелыми. Надеюсь, что мы вместе достигнем прогресса, в частности по чествованию польских жертв Волынского преступления 1943-1944 годов, а также остановим тех, кто популяризирует его виновников, которые действуют в интересах врагов наших добрых отношений", - заметил польский премьер.