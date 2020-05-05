Епідемія у Нідерландах: кількість померлих за добу вже тиждень не перевищує 100

У Нідерландах кількість загиблих від коронавірусу за добу вже тиждень не перевищує сотні. За останню добу повідомили про смерть 86 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Національного інституту громадського здоров’я RIVM.

За останні 24 години повідомили про смерть 86 хворих. Ймовірно, ця цифра знову включає частину даних за вихідні дні, оскільки напередодні повідомляли про 26 загиблих – найменше з 19 березня.

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Нагадаємо, наприкінці квітня щоденна кількість загиблих знизилася до менше сотні за добу, і після "стрибка" до 145 померлих 29 квітня (також через затримку звітів за вихідні) більше не перевищувала сотні.

Сьогоднішня цифра несуттєво відрізняється від показників попередніх днів, за винятком вчорашнього: 69 померлих 3 квітня, 94 – 2 квітня, 98 – 1 квітня.

За останню добу виявили 317 нових хворих. Це більше, ніж 199 вчора, але менше, ніж показники попередніх чотирьох днів.

Госпіталізували ще 89 пацієнтів – майже удвічі більше, ніж у попередні два дні, що також може бути наслідком затримки даних.

З початку епідемії, у Нідерландах зареєстрували 41 087 підтверджених випадків коронавірусу, померли 5168 хворих. Реальна кількість загиблих від епідемії може бути більшою, тому що не всіх померлих тестували на коронавірус.