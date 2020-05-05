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Эпидемия в Нидерландах: количество умерших за сутки уже неделю не превышает 100

Вторник, 5 мая 2020, 18:28

В Нидерландах количество погибших от коронавируса за сутки уже неделю не превышает сотни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Национального института общественного здоровья RIVM..

За последние 24 часа сообщили о смерти 86 больных. Вероятно, эта цифра снова включает часть данных за выходные дни, так как накануне сообщали о 26 погибших –  наименьшем количестве с 19 марта.

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Напомним, в конце апреля ежедневное количество погибших снизилось до менее сотни, и после "скачка" до 145 умерших 29 апреля (также из-за задержки отчетов за выходные) больше не превышало сотни.

Сегодняшняя цифра незначительно отличается от показателей предыдущих дней, кроме вчерашнего: 69 умерших 3 апреля, 94 – 2 апреля, 98 – 1 апреля.

За последние сутки обнаружили 317 новых больных. Это больше, чем 199 вчера, но меньше, чем показатели предыдущих четырех дней.

Госпитализировали еще 89 пациентов – почти вдвое больше, чем в предыдущие два дня, что также может быть следствием задержки данных.

С начала эпидемии, в Нидерландах зарегистрировали 41 087 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 5168 больных. Реальное количество погибших от эпидемии может быть большим, так как не всех умерших тестировали на коронавирус.

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Коронавирус Эпидемия в цифрах Нидерланды
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