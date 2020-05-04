Епідемія у Британії: померлих за останню добу – найменше за місяць

За останню добу у Великій Британії зафіксували 288 смертей від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це оголосив міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок під час щоденного урядового брифінгу щодо ситуації з коронавірусом.

За останню добу у Британії зареєстрували 288 смертей від коронавірусу, що є найменшим показником за останній місяць, повідомив Метт Хенкок. Він зазначив, що ця цифра може бути дещо нижчою, ніж реальна – через затримку даних за вихідні.

Напередодні повідомляли про 315 загиблих, що удвічі менше, ніж позавчора.

Метт Хенкок зазначив також, що у неділю тест на коронавірус здали близько 85 тисяч людей – що менше від запланованого урядом щоденного обсягу у 100 тисяч.

Заступник головного лікаря Джонатан Ван Там під час брифінгу розповів, що останнім часом зменшується кількість нових госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. "Тепер вже очевидно, що ми пройшли пік", - зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня кількість смертей зростала кілька днів поспіль після того, як в дані почали включати випадки смерті не тільки у лікарнях, а у всіх місцях, в тому числі у будинках для літніх людей. У суботу повідомлялося про 621 померлого. Найбільшу кількість загиблих за добу – 980 хворих – зафіксували 10 квітня.

За останніми даними Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту Британії, за минулу добу виявили 3985 нових випадків захворювання.

Кількість загиблих від коронавірусу у Британії з початку епідемії досягла 28 734 осіб, загальна кількість заражень - 190 584 тисяч. Тест на коронавірус здали понад 945 тисяч британців.