У Нідерландах навели статистичні докази, як карантин допоміг стримати вірус

Органи охорони здоров’я Нідерландів оприлюднили звіт щодо того, як обмежувальні заходи допомогли стримати вірус.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Національного інституту громадського здоров’я RIVM.

Інститут зробив аналіз на основі статистики госпіталізації хворих з коронавірусом. Аналіз демонструє, що найбільша кількість хворих коронавірусом з тих, що були госпіталізовані (кількість на 100 тисяч населення) захворіли у період з 16 до 22 березня (12-й тиждень). З наступного тижня, кількість госпіталізацій поступово пішла на спад.

Графік RIVM: кількість госпіталізованих з коронавірусом на 100 тисяч населення

Прикметно, що цей період став "піковим" для усіх регіонів країни, хоча кількість випадків у них суттєво відрізнялася.

Перші обмеження у зв’язку з епідемією почали запроваджувати 12 березня – людей попросили максимально залишатися дома, почали скасовувати події. Школи, ресторани та клуби закрили лише 15 березня. Відповідно, люди, яких госпіталізували 16-22 березня, заразилися ще до запровадження карантину.

"Ці показники свідчать, що заходи, вжиті урядом для стримування епідемії COVID-19, виявилися ефективними", - зазначають у звіті.

За останні 24 години у Нідерланадх повідомили про смерть від коронавірусу 84 хворих. Це суттєво більше, ніж 36 вчора, та майже стільки ж, як позавчора (86). Востаннє кількість померлих за добу перевищувала "100" минулого вівторка.

Кількість нових випадків також дещо вища, ніж напередодні – 445, порівняно з 232 вчора та 317 позавчора. З них госпіталізували 39 пацієнтів (вчора – 27).

З початку епідемії, в країні виявили 41 774 підтверджених випадків коронавірусу, померли 5288 хворих.

Нагадаємо, з 11 травня Нідерланди почнуть поступовий вихід з карантину, відкриються ресторани та бари. З 1 червня відновлять роботу ресторани, кафе і музеї, але секс-клуби будуть закриті до вересня.