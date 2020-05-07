В Нидерландах привели статистические доказательства, как карантин помог сдержать вирус

Органы здравоохранения Нидерландов обнародовали отчет о том, как ограничительные меры помогли сдержать вирус.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Национального института общественного здоровья RIVM.

Институт сделал анализ на основе статистики госпитализации больных с коронавирусом. Анализ показывает, что наибольшее количество больных коронавирусом из тех, что были госпитализированы (количество на 100 000 населения), заболели в период с 16 по 22 марта (12-я неделя). Со следующей недели, количество госпитализаций постепенно пошло на спад.

График RIVM: количество госпитализированных с коронавирусом на 100 000 населения.

Примечательно, что этот период стал "пиковым" для всех регионов страны, хотя количество случаев в них существенно отличалось.

Первые ограничения в связи с эпидемией начали вводить 12 марта – людей попросили максимально оставаться дома, начали отменять события. Школы, рестораны и клубы закрыли только 15 марта. Соответственно, люди, которых госпитализировали 16-22 марта, заразились еще до введения карантина.

"Эти показатели свидетельствуют, что меры, принятые правительством для сдерживания эпидемии COVID-19, оказались эффективными", - отмечается в отчете.

За последние 24 часа в Нидерландах сообщили о смерти от коронавируса 84 больных. Это существенно больше, чем 36 вчера, и почти столько же, как позавчера (86). Последний раз количество умерших за сутки превышало "100" в прошлый вторник.

Количество новых случаев также выше, чем накануне – 445, по сравнению с 232 вчера и 317 позавчера. Из них госпитализировали 39 пациентов (вчера – 27).

С начала эпидемии в стране обнаружили 41 774 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 5288 больных.

Напомним, с 11 мая Нидерланды начнут постепенный выход из карантина, откроются рестораны и бары. С 1 июня возобновят работу рестораны, кафе и музеи, но секс-клубы будут закрыты до сентября.