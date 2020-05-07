Посли G7 нагадали Україні про важливість співпраці з МВФ

Посли країн "Великої сімки" у розмові зі спікером Верховної Ради України нагадали про важливість нової програми з МВФ.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення розмістили у Twitter Групі підтримки послів G7 в Україні за підсумками зустрічі.

Під час зустрічі послів країн "Великої сімки" зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, посли наголосили на важливості для України продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Під час зустрічі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 відзначили важливість забезпечення нової програми МВФ та подальшого просування вперед щодо законодавства на підтримку реформ, які зміцнять економіку та демократію України. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 7, 2020

"Під час зустрічі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 відзначили важливість забезпечення нової програми МВФ та подальшого просування вперед щодо законодавства на підтримку реформ, які зміцнять економіку та демократію України", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляє УНІАН, сьогодні, 7 травня, спікер МВФ Джеррі Райс заявив, що фокус переговорів МВФ і України змістився на нову програму фінансування, яка допоможе впоратися з наслідками пандемії в економіці й охороні здоров'я і може стати резервною, оскільки Україна ще не виконала умови для отримання коштів за програмою розширеного фінансування обсягом у 5,5 млрд доларів, про яку домовилися в грудні 2019 року.

Нагадаємо, раніше голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден попереджав Офіс президента України, що можливі зміни законодавства про НАБУ призведуть до перегляду дій фонду в Україні.