Посли G7 вказали Венедіктовій на важливість продовження реформ і незалежність ГПУ

Посли країн "Великої сімки" (G7) обговорили з генеральним прокурором України Іриною Венедиктової важливість продовження реформ для зміцнення верховенства права в Україні..

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена у Twitter-акаунті послів G7.

"Під час онлайн зустрічі з генеральним прокурором Венедіктовою посли країн G7 підкреслили важливість продовження реформ для зміцнення верховенства права в Україні та забезпечення незалежності та доброчесності ключових антикорупційних та правоохоронних установ", - йдеться у повідомленні.

During a virtual meeting with Prosecutor General Venediktova, the G7 Ambassadors underscored the importance of continuing reforms to strengthen the rule of law in Ukraine and to ensure the independence and integrity of key anti-corruption and law enforcement institutions.