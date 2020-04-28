Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Заблокований чартер із заробітчанами все ж вилетів до Лондона після скандалу

Сенат Румунії відхилив проєкт про угорську автономію

Єврокомісія почала процедуру щодо порушення Польщею принципу незалежності суддів

МАУ заявила, що їй заборонили виконати рейс із заробітчанами до Лондона






Посли G7 вказали Венедіктовій на важливість продовження реформ і незалежність ГПУ

Вівторок, 28 квітня 2020, 17:24

Посли країн "Великої сімки" (G7) обговорили з генеральним прокурором України Іриною Венедиктової важливість продовження реформ для зміцнення верховенства права в Україні..

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена у Twitter-акаунті послів G7.

"Під час онлайн зустрічі з генеральним прокурором Венедіктовою посли країн G7 підкреслили важливість продовження реформ для зміцнення верховенства права в Україні та забезпечення незалежності та доброчесності ключових антикорупційних та правоохоронних установ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, активісти "Хто замовив Катю Гандзюк" вважають, що офіс генпрокурора "злив" справу про розслідування вбивства активістки, на їхню думку, замовник злочину Владислав Мангер домовився з прокуратурою на найвищому рівні.

Венедіктова нещодавно також заявила, що у справі вбивства журналіста Павла Шеремета через два місяці буде результат, який може сподобатися не всім.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua