Послы G7 напомнили Украине о важности сотрудничества с МВФ

Послы стран "Большой семерки" в разговоре со спикером Верховной Рады Украины напомнили о важности новой программы с МВФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в сообщенни в Twitter Группы поддержки послов G7 в Украине по итогам встречи.

Во время встречи послов стран "Большой семерки" со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, послы отметили важность для Украины продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Під час зустрічі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 відзначили важливість забезпечення нової програми МВФ та подальшого просування вперед щодо законодавства на підтримку реформ, які зміцнять економіку та демократію України. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 7, 2020

"Во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 отметили важность обеспечения новой программы МВФ и дальнейшего продвижения вперед по законодательству в поддержку реформ, которые укрепят экономику и демократию Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 7 мая, спикер МВФ Джерри Райс заявил, что фокус переговоров МВФ и Украины сместился на новую программу финансирования, которая поможет справиться с последствиями пандемии в экономике и охране здоровья и может стать резервной, поскольку Украина еще не выполнила условия для получения средств по программе расширенного финансирования объемом в 5,5 млрд. долларов, о которой договорились в декабре 2019 года.

Напомним, ранее глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупреждал Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.