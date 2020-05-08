Повноваження СБУ за проєктом Зеленського загрожують зловживаннями – місія ЄС

Консультативна місія ЄС критично ставиться до президентського законопроєкту щодо реформування СБУ, який передбачає надзвичайні повноваження Служби безпеки.

Про це йдеться у статті "Служба духовності та безпеки: що Захід просить змінити у президентській реформі СБУ".

"Одним з ключових питань для дискусії є надзвичайні повноваження СБУ, особливо в частині правоохоронного статусу та досудового слідства. Ми тривалий час пояснювали (українській стороні, - ред.), що це не лише робить СБУ неефективною, а й відкриває можливості для зловживань", - йдеться у коментарі КМЄС.

"Також, на жаль, у чинному проєкті ми бачимо нечітке визначення державної безпеки, яке залишає забагато простору для інтерпретацій – особливо коли йдеться про економічні злочини та корупцію. Ми вважаємо, що СБУ повинна припинити активність у цих сферах", - зазначили в місії.

Дипломатичнішу, але також однозначну заяву з цього приводу ЄвроПравді передали з НАТО. Там наголосили, що не сприймають аргументи СБУ про потребу розширити повноваження за межі тих, що передбачені чинним Законом про нацбезпеку.

"Важливо підкреслити, що ці норми жодним чином не підривають ефективність Служби", – пояснив глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, наголосивши, що у підсумку реформи Україна має отримати спецслужбу, здатну до ефективних дій у сферах контррозвідки, контртероризму та захисту держтаємниці.