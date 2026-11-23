У понеділок, 23 листопада, Таджикистан заявив, що вийшов зі складу Міжнародного кримінального суду (МКС) у той самий день, коли країну відвідав очільник Кремля Владімір Путін.

Про це інформує Le Monde, повідомляє "Європейська правда".

Таджикистан опублікував офіційне повідомлення про вихід із Римського статуту Міжнародного кримінального суду, зазначивши, що це рішення набуло чинності 20 листопада 2026 року – у день візиту Путіна. Адже, як очікується, члени МКС повинні заарештувати Путіна, якщо він ступить на їхню територію.

Путін розшукується судом з 2023 року разом із уповноваженою з прав дітей Марією Львовою-Беловою за незаконну депортацію українських дітей. Очільник Кремля відвідав Таджикистан по дорозі з китайського Шеньчженя після проведення саміту з президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

МКС у своїй заяві висловив жаль з приводу рішення Таджикистану.

"Рішення держав-учасниць про вихід із Римського статуту можуть підірвати колективні зусилля у боротьбі за справедливість та послабити глобальні зусилля, спрямовані на подолання безкарності. МКС є серцевиною міжнародної системи притягнення до відповідальності, і його ефективність залежить від постійної та однозначної підтримки з боку міжнародної спільноти", – заявили в суді.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Європарламент закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка за депортації українських дітей.

Раніше, на зустрічі у Шеньчжені 19 листопада, Трамп закликав Путіна та Сі долучитися до зусиль у боротьбі проти Міжнародного кримінального суду.