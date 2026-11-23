У Великій Британії загалом 89 осіб відчули симптоми після того, як під час виступу репера Don Toliver на арені Co-op Live у Манчестері стався витік "невідомої речовини".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

У неділю на арені провели евакуацію і оголосили про серйозний інцидент. Відвідувачі концерту описували "жахливий запах", який поліція спочатку сприйняла за сльозогінний газ.

Поліція Великого Манчестера повідомила, що у 89 осіб проявилися симптоми, ймовірно пов’язані з впливом цієї речовини.

Одну жінку доставили до Манчестерської королівської лікарні для подальшого обстеження та лікування.

Решта 88 осіб пройшли суху деконтамінацію на місці події та згодом були розміщені на стадіоні Етіхад на час ліквідації наслідків інциденту.

Поліція Великого Манчестера заявила, що це був "одиничний інцидент і ширшої загрози для населення немає".

Вони додали, що протягом дня будуть проводитися додаткові аналізи предметів, знайдених на місці події.

Місце події залишатиметься оточеним, поки екстрені служби проводять розслідування.

У зв’язку з цим інцидентом нікого не заарештували.

"Розслідування триває з метою встановлення характеру речовини, її походження та можливої небезпеки. Експертиза проводитиметься протягом дня у міру просування розслідування причин цього інциденту. Ми намагаємося встановити, чи був якийсь злочин у зв’язку з цим інцидентом", – сказав заступник начальника поліції Том Хардінг.

Концерт репера в лондонській O2 Arena, який було заплановано на понеділок увечері, також відкладено.

Нагадаємо, 16 листопада щонайменше сотня італійських шкіл отримала електронні листи з погрозами про вибухи та отруєння, що спричинило запуск нового протоколу безпеки, запровадженого урядом після подібних погроз попереднього тижня.

А 11 листопада в Італії було евакуйовано людей зі щонайменше 300 шкіл після отримання однакових повідомлень про загрозу вибуху.