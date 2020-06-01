Королева Британії вперше з початку карантину з'явилася на публіці, верхи на коні

Королева Сполученого Королівства Єлизавета II була сфотографована верхи на коні на території Віндзорського замку - її перша публічна поява з початку карантину, введеного через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

94-річну королеву сфотографували у вихідні під час прогулянки верхи по двору Віндзорського замку, який вважається її улюбленої королівською резиденцією.

Королева перебувала там в самоізоляції разом з чоловіком, 98-річним герцогом Единбурзьким, і невеликою кількістю обслуги.

Остання публічна фотографія королеви була зроблена 19 березня, коли вона їхала з Букінгемського палацу в свій будинок в Беркширі.

Королева виконувала офіційні обов'язки за день до її запланованого від'їзду, але замість особистої щотижневої аудієнції з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, вона спілкувалася з ним по телефону.

Як відомо, у квітні Джонсон провів тиждень в лікарні через зараження коронавірусом - у тому числі кілька днів у відділенні інтенсивної терапії.