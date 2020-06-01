Королева Британии впервые с начала карантина появилась на публике, верхом на коне

Королева Соединенного Королевства Елизавета II была сфотографирована верхом на территории Виндзорского замка - это ее первое публичное появление с начала карантина, введенного из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

94-летнюю королеву сфотографировали в выходные во время прогулки по двору Виндзорского замка, который считается ее любимой резиденцией.

Королева находилась там в самоизоляции вместе с супругом, 98-летним герцогом Эдинбургским, и небольшим количеством обслуги.

Последняя публичная фотография королевы была сделана 19 марта, когда она ехала из Букингемского дворца в свой дом в Беркшире.

Королева исполняла официальные обязанности за день до ее запланированного отъезда, но вместо личной еженедельной аудиенции с премьер-министром Борисом Джонсоном общалась с ним по телефону.

Как известно, в апреле Джонсон провел неделю в больнице из-за заражения коронавирусом - в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии.