Болгарія відкрила кордони для туристів з 29 країн

З 1 червня Болгарія відкрила кордон для громадян з 29 країн, які їдуть з метою туризму. Їм не потрібно буде проходити 14-денний карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарське видання Vesti.

На територію Республіки Болгарія через всі прикордонні переходи можуть в'їхати подорожуючі з Австрії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Греції, Данії, Румунії, Естонії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Кіпру, Франції, Латвії, Хорватії, Литви, Чехії, Люксембургу, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарії, Сан-Марино, Андорри, Монако, Ватикану, Сербії та Північної Македонії.

У Міністерстві туризму зазначили, що список підлягає оновленню та доповненню залежно від розвитку епідемічної ситуації та рішень болгарського уряду.

Рішення стосується приїздів із зазначених вище країн людей, які є громадянами ЄС, Шенгену, Великої Британії, Республіки Сербія та Республіки Північна Македонія.

Минулого тижня Болгарія зняла заборону на в'їзд громадян з інших країн ЄС, але ввела 14-денний карантин.

Уряд Болгарії розраховує розпочати активний туристичний сезон з 1 липня.

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