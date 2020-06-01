Болгария открыла границы для туристов из 29 стран

С 1 июня Болгария открыла границу для граждан из 29 стран, которые едут с целью туризма. Им не нужно будет проходить 14-дневный карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарское издание Vesti.

На территорию Республики Болгария через все пограничные переходы могут въехать путешественники из Австрии, Нидерландов, Германии, Польши, Греции, Дании, Румынии, Эстонии, Словакии, Словении, Венгрии, Финляндии, Кипра, Франции, Латвии, Хорватии, Литвы, Чехии, Люксембурга, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии, Сан-Марино, Андорры, Монако, Ватикана, Сербии и Северной Македонии.

В Министерстве туризма отметили, что список подлежит обновлению и дополнению в зависимости от развития эпидемической ситуации и решений болгарского правительства.

Решение касается приездов из указанных выше стран людей, которые являются гражданами ЕС, стран Шенгена, Великобритании, Республики Сербия и Республики Северная Македония.

На прошлой неделе Болгария сняла запрет на въезд граждан из других стран ЕС, но ввела 14-дневный карантин.

Правительство Болгарии рассчитывает начать активный туристический сезон с 1 июля.

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