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В уряді Британії проти повернення Росії у G7

Понеділок, 1 червня 2020, 17:31

Уряд Британії не підтримує повернення до формату G8 за участю Росії.

Про це заявив представник уряду Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Він заявив, що Британія виступає проти того, щоб Росія була знову прийнята в G7.

Але, відповідаючи на питання про план президента США Дональда Трампа запросити Росію взяти участь у наступному саміті G7, представник уряду сказав, що зазвичай приймаюча країна саміту запрошує на нього нечленів групи.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп відклав саміт Групи семи, який він хотів провести в червні, а також розширить список країн, запрошених взяти участь у запланованому заході, включивши в нього Австралію, Росію, Південну Корею та Індію.

У Кремлі заявили, що потребують додаткової інформації з приводу можливої участі у саміті Групи семи.

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G7 (група семи)
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