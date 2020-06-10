Кулеба запевнив, що Берегівський район збільшують не на догоду Угорщині
Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не змінює межі Берегівського району на догоду інтересам Угорщини.
Як повідомляє "Європейська правда", свою позицію щодо процесів довкола Берегівського району міністр оприлюднив у середу 10 червня.
Напередодні на сайті "Радіо Свобода" вийшла колонка Андрія Любки, у якій стверджується, що влада України пішла на поступки Будапешту у питанні Берегівського району. Автор аналізує нові проєкти майбутніх районів в Україні, оприлюднені Міністерством розвитку громад та територій.
Кулеба назвав фейком те, що Україна створює Берегівський район на догоду інтересам Угорщини.
"Берегівський район вже давно і щасливо існує і має право продовжити своє існування. Наразі йдеться лише про приєднання до нього Виноградівського району в межах реформи", - пояснив міністр на своїй офіційній Facebook-сторінці.
За його словами, рішення про приєднання цього району ухвалювало не МЗС, однак міністерство підтримує адміністративно-територіальну реформу, "що є дійсно європейською і прогресивною".
Кулеба запевнив, що під час візиту в Будапешт 29 травня не брав жодних зобов’язань створити Берегівський район.
"МЗС виступає за захист прав осіб, які належать до національних меншин, але не веде жодних перемовин з жодною країною щодо створення "національних" районів чи округів. Такі перемовини суперечили би Конституції, законодавству та національним інтересам України", - запевнив міністр.
Він також назвав фейком, що дипломати злили українські інтереси у відносинах з Угорщиною.
"Ми в МЗС шукаємо компроміси в українсько-угорських відносинах, проте ніколи не зрадимо наші інтереси, не перейдемо "червоні лінії", які би шкодили суверенітету та територіальній цілісності України", - переконує міністр.
Нагадаємо, раніше експерти рекомендували Україні шлях, який дозволить досягти компромісу з Угорщиною без змін до освітнього закону.